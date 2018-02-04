Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit 5 yaralı
2 günde 11 Şehit
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM
DİKKAT..Yarın 16 bin servis aracı trafiğe çıkacak..
DİKKAT..Yarın 16 bin servis aracı...
Zeytin Dalı Harekâtı'nda 935 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı Harekâtı'nda 935 terörist...

(Görüntülü Haber) İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), () - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve yakınlarının da katıldığı silahlı kavgada 3 kişi, av tüfeğiyle yaralandı. Onur Ç. (24) ve Bekir B. (27),...

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), () - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve yakınlarının da katıldığı silahlı kavgada 3 kişi, av tüfeğiyle yaralandı.

Onur Ç. (24) ve Bekir B. (27), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Emrah A.'nın (25) Hürriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki evinin önüne geldi. İki arkadaş, seslendiği Emrah A.'dan dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavga büyüdü. Silahların da kullanıldığı kavgada, Onur Ç., Bekir B. ve Emrah A., pompalı tüfekle açılan ateş sonucu çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılardan Onur Ç. ve Bekir B., Aydın Devlet Hastanesi'ne, Emrah A. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, boş 9 av tüfeği kartuşu bulundu. Olay yerinde bulunan pompalı tüfek ile tabancaya da incelenmek üzere el koyuldu.

Soruşturma başlatan polis, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314