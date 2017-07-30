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(Görüntülü Haber) İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı (2)

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde meydana...

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen Haşım Çevik yönetimindeki 06 BU 6244 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 yaşındaki Şenol Aslan'ın kullandığı 27 PV 694 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen ve parçalanarak yola savrulan araç sürücülerinden Şenol Aslan olay yerinde yaşamını yitirdi, her iki otomobildeki Haşım Çevik, Naciye Aslan, Halit Kılıç, Rüzgar Arda Aslan, Hısman Çevik, Yakup Mete ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 22 yaşındaki Naciye Aslan da doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaşamını yitiren Naciye Aslan ile Şenol Aslan'ın cesetleri, otopsi için morga konuldu.

Kaza sonrası kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerini cep telefonlarıyla görüntülemek isteyen vatandaşlar, güvenlik güçlerinin çalışmasına engel oldu. Hurdaya dönen araçların, çekicilerle otoparklara götürülmesinin ardından karayolu, 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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