Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da husumetli iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si kadın, 8 kişi yaralandı. Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle Aslanlıkışla Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ünlükirazlar ve Dirican ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ercan, Selman ve Pınar Ünlükirazlar ile Dursun, Serdar, Kudret, Satılmış Dirican ve Çilem Renkliışık av tüfekleriyle çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayların daha fazla büyümemesi için Çevik Kuvvet polisi, çevrede güvenlik önlemi aldı.
(Görüntülü Haber) İki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın, 8 yaralı
Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da husumetli iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si kadın, 8 kişi yaralandı. Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle Aslanlıkışla Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında...
28 Temmuz 2017 Cuma 21:48
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