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(Görüntülü Haber) İhraç edilen polislere, FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, daha önce meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 polis gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet...

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, daha önce meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 polis gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önceden meslekten ihraç olan, aralarında 4'üncü sınıf emniyet müdürü, komiser ve komiser yardımcılarının olduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün şifreli 'ByLock' adlı haberleşme programı kullanıcısı oldukları öne sürüldü. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolündün geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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