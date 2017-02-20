(Görüntülü Haber) Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü (4)

ÖLÜ SAYISI 8'E ÇIKTI Dilucu Sınır Kapısına 20 kilometre kala, TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) çiftliği yakınındaki kazada, kafa kafaya çarpışan otobüslerin ayrılmasıyla ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Otobüs sürücüleri Ali Karadağ (44) ve Hüseyin Otan'la (38) birlikte, kaza yerinde TIR şoförü Okay Turan'ın (40) da cesedi bulundu. Nahcivan'da TIR'ını bırakarak Iğdır'a gelmek için Metro Turizme ait otobüse binen Okay Turan'ın kimlik tespiti yapıldı. Kazada ölen diğer 5 kişini de kimliklerini belirleme çalışması sürüyor. Öte yandan bölünmüş karayolunun, kazanın olduğu bölgede Nahcivan'dan geliş yönünün onarım nedeniyle kapalı olduğunu, bu nedenle tek şeride düşen yolda, zaman zaman kazaların meydana geldiği belirtildi.