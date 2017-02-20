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(Görüntülü Haber) Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 6 ölü

IĞDIR'ın Nahcivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında karayolunda bu sabah iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Aralık İlçesi ile Dilucu...

IĞDIR'ın Nahcivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında karayolunda bu sabah iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Aralık İlçesi ile Dilucu Sınır Kapısı arasındaki karayolunda bu sabah iki yolcu otobüsünün sis ve hatalı sollama yüzünden karşılıklı olarak çarpıştığını bildirdi. Olay yerine giden Vali Alpman, "İlk bilgilere göre, 5 ölü 15 yaralı vardı. 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Sayı 6 ölü ve 16 yaralıya çıktı. Otobüsler birbirine girmiş" diye konuştu.

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