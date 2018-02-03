(Görüntülü Haber) Iğdır'da 17 yerinden bıçalanarak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

IĞDIR'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen ve tecavüz bulgusuna rastlanan 10 çocuk annesi Şefika S.'nin (74) cinayet şüphelisi olarak, aynı mahallede yaşayan Nahçıvanlı Teymur R. (23) gözaltına alındı. Teymur R.'nin suçunu itiraf ettiği bildirildi. Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi 279 No'lu evde oturan Şefika S.'nin ismi öğrenilemeyen bakıcısı, önceki dün saat 17.00 sıralarında izin alıp, kendi evine gitti. Dün sabah saatlerinde geri dönen bakıcı, yaşlı kadının evinin dış kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren bakıcı, Şefika S.'yi yerde kanlar içinde bulunca, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, vücuduna 17 bıçak darbesi aldığı saptanan yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede, tecavüz bulgularına rastlanırken, Şefika S.'nin bir miktar parası ve cep telefonun da çalındığı kaydedildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şefika S.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Şefika S.'nin çocuklarının il dışında ve yurt dışında olması nedeniyle yalnız yaşadığı, iki katlı evinin birinci katında yaşayan kiracısının da olay günü evde olmadığı belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekiplerinin çalışması sonucu, bugün sabah saatlerinde yaşlı kadını öldürdüğü iddiası ile aynı mahallede yaşayan Teymur R. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilde. Şefika S. için Alikamerli Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şefika S.'nin çocukları ve mahalleli katıldı. Yaşlı kadının çocukları gözyaşı dökerken, Şefika S. mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi. EMNİYET MÜDÜRÜ: CİNAYETİ İTİRAF ETTİ İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, mahallede kurulan taziye çadırında Şefika S.'nin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Katilin 24 saat geçmeden yakalandığını belirten Melih Ekici, "Katili ekiplerimizin titiz çalışması sonucu bugün sabah saatlerinde yakaladık. Cinayeti itiraf etti ve nasıl yaptığını tüm detaylarıyla anlattı. Bu mahallede yaşayan insanların çalıştırdığı ekmek verdiği biri. Emniyetteki sorgusu devam ediyor" dedi.