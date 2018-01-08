SURİYE'nin kuzeyindeki İdlib şehrinde ateşkes gözlem görevini yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya, Daret-İzze ilçesi yakınlarında roketatarlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Düzenlenen saldırıda, atılan roketin konvoyun yakınına düştüğü ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Saldırıya ilişkin yerel kaynaklardan alınan bilgide, İdlib'de gerginliği azaltma bölgesi çalışmaları kapsamında görev yapan TSK unsurlarının askeri konvoyuna, Daret İzze ilçesi yakınlarında roketli saldırı düzenlendiği, saldırıda konvoyun hedef olmaktan 30-40 metreyle kurtulduğu ve saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi
(Görüntülü Haber) İdlib'teki TSK konvoyuna saldırı
SURİYE'nin kuzeyindeki İdlib şehrinde ateşkes gözlem görevini yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya, Daret-İzze ilçesi yakınlarında roketatarlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Düzenlenen saldırıda, atılan roketin konvoyun...
08 Ocak 2018 Pazartesi 16:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.