(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada, yurt genelinde yürütülen operasyonlarda; 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24-31 Temmuz tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde bin 157 operasyon gerçekleştirildi. TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 243 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 17'si ölü, 11'i teslim, 7'si sağ olmak üzere toplam 35 terörist etkisiz hale getirildi. 57 DEAŞ VE 593 FETÖ/PDY GÖZALTISI Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 57 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 593 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı. Öte yandan sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında; Adana, Afyon, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Karabük, Karaman, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Uşak'ta 162 şüpheli gözaltına alındı. Genel asayiş uygulamaları kapsamında; 81 ilde eş zamanlı olarak 26 Temmuz günü 6 bin 423 personelin katılımıyla 'aranan şahıslar operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında; 4 bin 987 kişi sorgulanırken, 4 bin 20 ev kontrol edildi ve bin 471 aranan şahıs yakalandı. Ülke genelinde 29 Temmuz günü 24 bin 661 personelin katılımıyla 'Türkiye motosiklet uygulaması' uygulaması yapılırken, 4 bin 145 denetim noktasında 65 bin 955 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 354 aranan şahıs ve 120 çalıntı motosiklet yakalanarak, toplam 7 milyon 974 bin 292 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca; 9 ilde, eş zamanlı olarak 'iletişim yoluyla dolandırıcılık' gerçekleştiren 39 şüpheli gözaltına alınırken, 28 kişinin dolandırılması engellendi. Yaklaşık 600 bin 000 TL değerinde altın, döviz ve paranın sahiplerine iadesi sağlandı. SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadeleye ilişkin şu bilgiler verildi: "FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 2.619 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 1.403 kişiden 168'i gözaltına alınmıştır"