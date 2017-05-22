(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında, son 5 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 316'sı ölü, 133'ü teslim ve 187'si sağ olmak üzere toplam 642 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca son 5 ayda, yurt içinde 4 bin 786 operasyon yapıldığı da belirtildi. İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 15-22 Mayıs tarihlerinde, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; 541 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 222 kişi gözaltına alındı. Yurt içinde, son bir haftada yapılan operasyonlarda; 28'i ölü, 8'i sağ ve 8'i teslim olmak üzere toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 72 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Ankara'da eylem hazırlığında olan 2 terörist, yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirildi. Evde yapılan aramada 2 kalaşnikov, 4 el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 966 kişi gözaltına alındı. Öte yandan sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 24 kişi gözaltına alındı.