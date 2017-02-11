(Görüntülü Haber) 'Huzur Türkiye Uygulaması'na İzmir'den destek

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa yaptığı 'Huzur Türkiye' adı verilen genel asayiş denetimine İzmir'den de havadan, karadan ve denizden destek verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa düzenledikleri 'Huzur Türkiye Uygulaması' İzmir'in de tüm ilçelerinde yapıldı. Denetimlere 834 polis, 13 jandarma ve 25 sahil güvenlik personeli katıldı. Denetimlere 3 sahil güven botu ile 3 polis botu da denizden katılırken, 1 polis helikopteri de havadan destek verdi. Kent genelinde toplam 8 bin 185 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Araç ve çeşitli yerlerde yapılan aramalarda 5 tabanca, 4 av tüfeği, 136 mermi, 19 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 2 tombala makinesi ele geçirilirken, çalışma izni olmayan 6 yabancı uyruklu kadın da gözaltına alındı. Sürücülere toplamda 79 bin 816 TL, eksiklikler tespit edilen eğlence yerlerine de yaklaşık 120 bin TL para cezası kesildi.