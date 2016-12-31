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(Görüntülü Haber) Huzur operasyonunda bandrolsüz içki ele geçirildi

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da polisin yaptığı huzur operasyonunda 2 işyerinde bandrolsüz içki ele geçirildi. Şanlıurfa'da bin 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Kafe, bar ve içkili mekanlara operasyon düzenleyen...

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da polisin yaptığı huzur operasyonunda 2 işyerinde bandrolsüz içki ele geçirildi. Şanlıurfa'da bin 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Kafe, bar ve içkili mekanlara operasyon düzenleyen polis, 759 kişiyi sorguladı. GBT sorgusu yapılanlardan arandığı belirlenen 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polisin yaptığı denetimler sırasında 2 işyerinde çok sayıda bandrolsüz içki, bir kişinin ise üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Bandrolsüz içkiler, incelenmek üzere konulurken 2 işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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