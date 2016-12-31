Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da polisin yaptığı huzur operasyonunda 2 işyerinde bandrolsüz içki ele geçirildi. Şanlıurfa'da bin 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Kafe, bar ve içkili mekanlara operasyon düzenleyen polis, 759 kişiyi sorguladı. GBT sorgusu yapılanlardan arandığı belirlenen 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polisin yaptığı denetimler sırasında 2 işyerinde çok sayıda bandrolsüz içki, bir kişinin ise üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Bandrolsüz içkiler, incelenmek üzere konulurken 2 işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Huzur operasyonunda bandrolsüz içki ele geçirildi
Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da polisin yaptığı huzur operasyonunda 2 işyerinde bandrolsüz içki ele geçirildi. Şanlıurfa'da bin 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Kafe, bar ve içkili mekanlara operasyon düzenleyen...
31 Aralık 2016 Cumartesi 21:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.