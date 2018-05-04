Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), () KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, V.T. isimli kişi, caddede karşılaştığı ve aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 kişiye saldırırken, bir kişinin silahını çıkarıp ateş etmesiyle bacağından yaralandı. Polis, tabancayı ateşleyen kişiyi yakalarken, olay anı kameralara yansıdı. Olay öğle saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan V.T. caddede M.U. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile karşılaştı. V.T. aniden saldırırken, yaşanan boğuşma sırasında yere düştü. Bu sırada M.U. tabancasını çıkartarak ardı ardına ateş açtı. V.T. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerine koşarak gelen bir polis, M.U.'yu gözaltına aldı. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi ise koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, M.U.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Husumetlisine saldırdı, bacağından vuruldu
Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), () KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, V.T. isimli kişi, caddede karşılaştığı ve aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 kişiye saldırırken, bir kişinin silahını çıkarıp ateş etmesiyle bacağından yaralandı....
04 Mayıs 2018 Cuma 17:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.