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(Görüntülü Haber) Husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 1 kişi öldü

Davut CAN / İZMİR,() - İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Özgür K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.  Olay,...

Davut CAN / İZMİR,() - İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Özgür K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. 

Olay, saat 20.00 sıralarında Murat Mahallesi 2505 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında Özgür K., Volkan K. ve Tufan K.'nın da bulundugu bir grup, aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen ailenin evine geldi. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belli olmayan pompalı tüfekten çıkan saçmalar Özgür K.'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgür K., buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Özgür K.'nın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Devran K., Derman K. ve Cevahir K.'yı gözaltına aldı.

 

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