Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...
Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu: Biz milletle ittifak yaptık
Akşener: Biz milletle ittifak yaptık

(Görüntülü Haber) Husumetli akrabaların yol kavgası: 3 yaralı

KONYA'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında karşılaştıkları caddede 'yol vermeme' yüzünden çıkan kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Türkoğlu Sokak'ta...

KONYA'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında karşılaştıkları caddede 'yol vermeme' yüzünden çıkan kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Türkoğlu Sokak'ta meydana geldi. Dursun Ertürk, oğlu Ebubekir Ertürk (24) ve kızı Şerife Ulusan (31), 34 FR 0562 plakalı cipiyle sokaktan ana caddeye çıkmak istedi. Dursun E., iddiaya göre aralarında daha önceden kız alıp verme konusunda husumet bulunan ve yolda yürüyen akrabaları  Şaban Ç. (23),  Ahmet Bedevi Ç.(20)  ve Mevlüt Y.'yi (21) yol vermeleri için uyarıp kenara çekilmelerini söyledi. İki grup arasında tartışma başladı. Araçtan inen Ebubekir E., bagajdaki av tüfeğini alıp havaya ateş açtı. Çıkan arbedede karşı grup, Ebubekir E.'nin elinden tüfeği alıp, rastgele Ebubekir, babası Dursun Ertürk ve Şerife Ulusan'ın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacaklarına saçma isabet eden 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli 3 kişi de yakındaki Lale Bahçe Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314