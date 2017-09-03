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(Görüntülü Haber) Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Konak İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarpıp takla atarak yaklaşık 20 metre yükseklikten yan yola düştü. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün...

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Konak İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarpıp takla atarak yaklaşık 20 metre yükseklikten yan yola düştü. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 03 ES 660 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra takla atıp, yaklaşık 20 metre yükseklikten yan yola düştü. Kazada, otomobildeki 20 yaşındaki Umut Çelik, 23 yaşındaki Mustafa Sungur, 26 yaşındaki Ufuk Uysal ve 13 yaşındaki Yunus Emre Çelik yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Umut Çelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne, Mustafa Sungur, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer iki yaralı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Umut Çelik ile Çelik ile Ufuk Uysal'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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