Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te hurdacıdaki mutfak tüpünün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü. Olay, sabah saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan hurdacıda meydana geldi. Hurdacıdaki tüplerden biri, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralananların da olduğu belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
(Görüntülü Haber) Hurdacıda tüp patladı: 1 ölü
Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te hurdacıdaki mutfak tüpünün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü. Olay, sabah saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan hurdacıda meydana geldi. Hurdacıdaki...
06 Nisan 2018 Cuma 12:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.