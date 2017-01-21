Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı
AK Parti il başkanlığına lav...
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...

(Görüntülü Haber) Hurda deposu alev alev yandı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,() ÜMRANİYE'de bir hurda deposunda yangın çıktı. Depoda kalan işçiler mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Alev alev yanan hurda deposu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay,...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,() ÜMRANİYE'de bir hurda deposunda yangın çıktı. Depoda kalan işçiler mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Alev alev yanan hurda deposu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, saat 03.00 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi eflak sokak üzerinde bulunan Hurda deposunda meydana geldi. Yaklaşık 500 metre karelik bir alanda bulunan depoda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik hurdaların bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü. Yangın fark eden mahalle sakinleri olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirerek konteynırlarda kalan 7 kişinin tahliye olmasını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depodaki yangını yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55