Tunceli'nin Hozat ilçesi Aşağışavaliler Mahallesi bölgesinde, terör örgütü mensuplarının muhtemel sığınaklarını tespit ve imha etmek, terörist unsurları yakalamak amacıyla Tunceli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut-2' operasyonu düzenlendi.
(Görüntülü Haber) Hozat'ta PKK'ya yönelik operasyon
Tunceli'nin Hozat ilçesi Aşağışavaliler Mahallesi bölgesinde, terör örgütü mensuplarının muhtemel sığınaklarını tespit ve imha etmek, terörist unsurları yakalamak amacıyla Tunceli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından...
07 Şubat 2017 Salı 17:07
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