(Görüntülü Haber) Hopa’da basın açıklamasına polis müdahalesi: 4 gözaltı

Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), () - ARTVİN’in Hopa İlçesi’nde açıklama yapmak isteyen Halkevi üyesi gruba polis eylem yasağı olduğu gerekçesiyle müdahale etti ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Halkevleri üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, saat 15.00 sıralarında Hopa Kaymakamlığı önünde toplandı. Laiklikle ilgili açıklama yapmak isteyen gruba polis, il genelinde eylem yasağı bulunduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu. 'Gericilik öldürür laiklik yaşatır. Laikliğin ülkesini kuracak Hopa halkı' pankartı açarak Cumhuriyet Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Biber gazının da kullanıldığı arbede sonrasında grup ara sokaklara dağıldı. Olay sonrasında 4 kişi gözaltına alındı. Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii'nde madencilik yapılması için, 'ÇED Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan çevre davasının 19 Eylül’ de yapılan karar duruşması öncesi Artvin Valiliği il genelinde her türlü toplantı ve eylemi yasaklamıştı. Yasak, 18 Aralık’tan geçerli olmak üzere bir ay süreyle daha uzatılmıştı.