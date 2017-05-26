(Görüntülü Haber) Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan zanlı yakalandı

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()İZMİR'in Güzelbahçe İlçesi'nde, site içerisindeki 3 villadan 3 bin lira çalan ve hırsızlık suçundan 42 kaydı bulunan H.B., devriye görevi yapan jandarma tarafından yakalandı. Güzelbahçe'nin Çamlı Mahallesi'nde, gece saatlerinde devriye görevi yapan Güzelbahçe Merkez Karakolu jandarma ekipleri, bir kişinin villanın balkonundan atlayıp kaçtığını fark etti. Kovalamaca sırasında elindekileri yere atan şüpheli kısa sürede yakalandı. Zanlının üzerinde ve attığı yerde, 3 villadan çaldığı tespit edilen 3 bin lira ve çeyrek altın ele geçirildi. Diyarbakır'dan İzmir'e gelerek Gürçeşme'deki akrabalarının yanında kaldığı belirlenen H.B.'nin hırsızlık suçundan 42 kaydının bulunduğu, jandarmadaki sorgusunun devam ettiği belirtildi.