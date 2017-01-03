(Görüntülü Haber) Hırsızlık yapmaya gittiği evin balkonunda mahsur kaldı

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta oturan yaşlı çiftin evine hırsızlık amacıyla balkondan giren şüpheli mahsur kalınca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta yaşlı bir çiftin evine, dün saat 23.30 sıralarında kimsenin olmadığını sanarak hırsızlık amacıyla balkondan girmeye çalışan şüpheli, yaşlı çift ile karşılaştı. Panik yaparak çıktığı balkondan kaçmaya çalışan şüpheli başaramayınca balkonda mahsur kaldı. Olayı fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, ikinci kattaki balkonda bekleyen şüpheliden aşağı inmesini istedi. Şüpheli balkondan inemeyeceğini söyleyince, polis ekiplerinin yardımıyla indirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olay anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.