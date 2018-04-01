(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisi, önce kameraya, sonra polise yakalandı

ADANA'da 3 farklı işyerinden para ve dizüstü bilgisayar çalan Süleyman Sönmez (36), önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı. Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



3 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde bir işyerinden 3 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar ve 40 lira para çalındı. İşyeri sahibi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de vererek polise başvurdu. Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren şahısla ilgili çalışma başlattı. Eşkali belirlenen hırsızın 12 Şubat'ta Turgut Özal Bulvarı'nda girdiği tatlıcı dükkanından da dizüstü bilgisayar, içerisinde yaklaşık 200 lira olan yardım kutusu ile çekmecede bulunan 100 lirayı alıp kaçtığı, başka bir kafeye de girip, kasadaki paraları çaldığı saptandı.



GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın görüntülerini uzun süre inceledi. Daha önce eşkali saptanan hırsızın Süleyman Sönmez olduğu belirlendi. Evinde yakalanan Süleylan Sönmez, suçunu itiraf etti. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen Sönmez, tutuklandı.

