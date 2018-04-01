Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...

(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisi, önce kameraya, sonra polise yakalandı

ADANA'da 3 farklı işyerinden para ve dizüstü bilgisayar çalan Süleyman Sönmez (36), önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı. Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde...

ADANA'da 3 farklı işyerinden para ve dizüstü bilgisayar çalan Süleyman Sönmez (36), önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı. Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde bir işyerinden 3 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar ve 40 lira para çalındı. İşyeri sahibi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de vererek polise başvurdu. Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren şahısla ilgili çalışma başlattı. Eşkali belirlenen hırsızın 12 Şubat'ta Turgut Özal Bulvarı'nda girdiği tatlıcı dükkanından da dizüstü bilgisayar, içerisinde yaklaşık 200 lira olan yardım kutusu ile çekmecede bulunan 100 lirayı alıp kaçtığı, başka bir kafeye de girip, kasadaki paraları çaldığı saptandı. 

GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın görüntülerini uzun süre inceledi. Daha önce eşkali saptanan hırsızın Süleyman Sönmez olduğu belirlendi. Evinde yakalanan Süleylan Sönmez, suçunu itiraf etti. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen Sönmez, tutuklandı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314