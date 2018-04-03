(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisi kadınlar, emniyete kucaklarında bebekleriyle getirildi

Olay, Atakum ilçesinde bulunan Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir apartman dairesine giren 2 kişi, evde bulunan 1300 TL para ve 18 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Kayseri'den gelen 3 suç kaydı bulunan Hanife B. (34) ve 2 çocuk annesi 20 suç kaydı bulunan Gülbahçe U.(23) olduğunu saptadı. Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Her iki kadın da emniyete kucaklarında bebekleriyle getirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.
Olay, Atakum ilçesinde bulunan Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir apartman dairesine giren 2 kişi, evde bulunan 1300 TL para ve 18 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Kayseri'den gelen 3 suç kaydı bulunan Hanife B. (34) ve 2 çocuk annesi 20 suç kaydı bulunan Gülbahçe U.(23) olduğunu saptadı. Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Her iki kadın da emniyete kucaklarında bebekleriyle getirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.