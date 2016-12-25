(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisi, film gibi kovalamaca sonunda yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasından kazak çaldığı iddia edilen 15 yaşındaki M.D., polisin filmlerdeki gibi takibi sonucu saklandığı 1 metrelik boşlukta yakalandı. Olay, bugün Samsun'un Canik İlçesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasına müşteri gibi giren M.D., iddiaya göre 2 kazak alıp birinin parasını ödedi diğerini ise sakladı. Mağazanın kapısından çıkarken alarmın ötmesi sonucu güvenlik görevlileri tarafından yakalanan M.D., güvenlik görevlilerinin kazağı elinden almasının ardından bir fırsatını bulup kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen sivil ve resmi polis ekipleri eşkali alınan M.D.'nin yakalanması için çevrede araştırma başlattı. Şüphelinin İlkadım İlçesi'nde bulunan Kılıçdede Camisi'nin avlusunda olduğu ihbarını alan ekipler caminin çevresini sardı. Çevreyi filmlerdeki gibi didik didik kontrol eden polis, şüpheliyi cami ile yan tarafında bulunan binanın arasında yaklaşık 1 metrelik boşlukta saklandığını belirledi ve çevresini sardı. Polis, M.D.'nin saklandığı dar boşlukta kafasını çarpıp yaralanma ihtimaline karşı sağlık ekiplerine haber verdi. Şüpheliyi kontrol eden sağlık ekipleri sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Burada yakalanan şüpheli sorgu için emniyete götürüldü.