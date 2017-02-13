Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisi balkondan kaçtı, tarlada yakalandı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından fark edilince kaçan 55 yaşındaki Recep G., polis tarafından tarlada yakalandı. Hakkında 19 ayrı suçtan yakalama kararı ve 21 yıl hapis cezası bulunan zanlı,...

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından fark edilince kaçan 55 yaşındaki Recep G., polis tarafından tarlada yakalandı. Hakkında 19 ayrı suçtan yakalama kararı ve 21 yıl hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Nusratiye Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Recep G., hırsızlık yapmak için apartmanının ikinci katındaki daireye girdi. Bu sırada gelen ev sahibi tarafından fark edilince Recep G., balkondan atlayıp kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede yakındaki bir tarlada görüldüğü belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Recep G.’nin 19 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 21 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep G. tutuklanarak cezaevine konuldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.