(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisi balkondan kaçtı, tarlada yakalandı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından fark edilince kaçan 55 yaşındaki Recep G., polis tarafından tarlada yakalandı. Hakkında 19 ayrı suçtan yakalama kararı ve 21 yıl hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Nusratiye Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Recep G., hırsızlık yapmak için apartmanının ikinci katındaki daireye girdi. Bu sırada gelen ev sahibi tarafından fark edilince Recep G., balkondan atlayıp kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede yakındaki bir tarlada görüldüğü belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Recep G.’nin 19 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 21 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep G. tutuklanarak cezaevine konuldu.