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(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobille kaçan 2 şüpheli, polisin takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay, öğle saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama...

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobille kaçan 2 şüpheli, polisin takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay, öğle saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 27 AGL 74 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan otomobilin peşine düşen polis ekipleri, şüphelilerin durması için havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşine aldırış etmeyen sürücünün yönetimindeki çalıntı olduğu belirlenen otomobil, yolda 34 KS 0297 plakalı cipe çarparak durdu. Duran aracın sürücüsü ve kimliği belirsiz arkadaşı, bu kez koşarak kaçmaya başladı. Kaçan şüphelilerden biri polise bıçak çekerek dağlık alana tırmanırken, diğer şüpheli bölgede bulunan polis ekibi tarafından yakalandı. Dağlık alana tırmanan şüphelinin peşine düşen polis, bölgeyi ablukaya aldı. Polise bıçak çekerek kaçan şüpheli kısa sürede İbni Sina Mahallesi'nde yapımı süren hastane inşaatı civarında yakalandı. Yakalanan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobilde yapılan incelemede çok sayıda çalıntı teyp, ses sistemi, amfi ve başka bir otomobile ait plaka ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. FOTOĞRAFLI -Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Metin Faruk TAMER, Ahmet ÖZER Metni Seçmek İçin Basın Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobille kaçan 2 şüpheli, polisin takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay, öğle saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 27 AGL 74 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan otomobilin peşine düşen polis ekipleri, şüphelilerin durması için havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşine aldırış etmeyen sürücünün yönetimindeki çalıntı olduğu belirlenen otomobil, yolda 34 KS 0297 plakalı cipe çarparak durdu. Duran aracın sürücüsü ve kimliği belirsiz arkadaşı, bu kez koşarak kaçmaya başladı. Kaçan şüphelilerden biri polise bıçak çekerek dağlık alana tırmanırken, diğer şüpheli bölgede bulunan polis ekibi tarafından yakalandı. Dağlık alana tırmanan şüphelinin peşine düşen polis, bölgeyi ablukaya aldı. Polise bıçak çekerek kaçan şüpheli kısa sürede İbni Sina Mahallesi'nde yapımı süren hastane inşaatı civarında yakalandı. Yakalanan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobilde yapılan incelemede çok sayıda çalıntı teyp, ses sistemi, amfi ve başka bir otomobile ait plaka ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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