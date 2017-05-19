(Görüntülü Haber) Hırsızın evde görmediği altınlar otomobilden çalındı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kepez İlçesi'nde muhasebeci 26 yaşındaki Sibel Erdem'in ev almak için biriktirdiği 8 altın bileziği ve 18 bin lirası Berat Kandili gecesi evden çalındı. Çocukların kavanozdaki bozuk paralarını dahi alan hırsızlar, Erdem'in annesinin vestiyere sakladığı 10 bilezik, 4 yüzük ve 2 kol saatini ise bulamadı. Ancak bu altınlar da, Sibel Erdem'in daha güvenli diye sakladığı otomobilinin bagajından geçen 14 mayıs günü çalındı. Eşinden boşanan ve annesi Keziban Ekiz, üvey babası Kemal Ekiz ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan muhasebeci 26 yaşındaki Sibel Erdem, geçen 11 Mayıs Perşembe akşamı ailesini bir alışveriş merkezinde yemeğe götürdü. Yemekten döndükten sonra evin kapısını açık bulan aile evden 8 bilezik, bir özel yapım kelepçe bilezik ve 18 bin lira çalındığını anladı. Apartman girişini gören bir işyerinin güvenlik kamerasından 2 hırsızlık şüphelisinin saat 20.30'da binaya ayrı ayrı girdiği ve 20.38'de çıkış yaptığını gören Sibel Erdem, polise haber verdi. Kendisine ait bilezikler ve paranın çalınmasına üzülen Sibel Erdem, hırsızların annesinin vestiyerde sakladığı 10 bilezik, 4 yüzük ve 2 kol saatini görememesini teselli olarak kabul etti. Erdem, annesine ait altınları daha güvenli olduğunu düşünerek, otomobilinin bagajının görünmeyecek bir noktasına sakladı. Sibel Erdem, olayı unutmak için 14 Mayıs Pazar günü annesi ve çocuklarını alarak gezmeye çıktı. Akşam eve döndüklerinde otomobildeki altınları almak isteyen Erdem, ikinci şoku yaşadı. Bagajı kontrol eden Erdem, altınların yerinde olmadığını gördü. Sibel Erdem şöyle dedi: “Kirada oturuyoruz. Karşı daireyi almak için pazarlık yapıyorduk ve anlaşırsak altınlarla parayı verecektim. Senelerce çalıştım para biriktirdim. Bunları bir anda kaybetmek çok zor. Senelerin birikimi gitti. Hırsızlar altınlarımızı vicdanlı kuyumculara götürürlerse belki bulunabilir. Bileziklerin 4- 5 bin lira aralığında değeri var. Çarşamba evimi, pazar günü arabamı soydular. Dua ediyorum arabamı çalmadılar." Sibel Erdem, nakit parayla birlikte yaklaşık 150 bin lira kaybı olduğunu söyledi. ÇOCUKLARIN BOZUK PARALARINI BİLE ALMIŞLAR Evi soyan hırsızların 8 dakikada işlerini bitirdiğini kaydeden Sibel Erdem, şöyle konuştu: “8 dakikada evi nasıl o hale getirdiler inanamıyorum. Çoğu eşyamı karıştırmışlar, bazı mobilyalarımı kırmışlar. İç çamaşırlarımdan götürdükleri var. Otomobilin yedek anahtarını aldıklarını, arabam soyulmasa fark etmeyecektim. Arabadan yapılan hırsızlıkta herhangi bir zorlama yok. Kızımın yaz tatili için biriktirdiği kavanozdaki 800- 900 lirasını bile almışlar. Bozuk paraları bile almışlar. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Uyandığında 'Anne' diyerek yanıma koşuyor. İki çocuğumla aynı anda tuvalete gidiyorum. Bu adamlar beni takip etmiş, şükrediyorum çocuklarıma zarar vermediler." Kendisi de eşinden boşanan ve ikinci evliliğini yapan anne Keziban Ekiz de gözyaşları içinde olanları anlattı. Ekiz, “Çalınanlar arasında oğlumun 2 kol saati ve 4 yüzüğü, benim iki yüzüğüm vardı. Biz bir haftadır bir şey yiyemiyoruz, harap olduk. Beni yaktılar onların da anaları yansın" dedi. Polis, hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.