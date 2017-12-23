Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Böyle bir Türkiye sürdürülemez
Cumhurbaşkanlığı seçimleri nezaman yapılacak... İşte...
Atilla hakkında karar verecek jüri heyetinin soruları mahkemeyi şaşırttı
Jüri'nin Atilla soruları mahkemeyi şaşırttı
Tekirdağ'a kar etkili olmaya başladı
Tekirdağ'a kar etkili olmaya başladı
Fatih Terim Galatasaray'la kaç liraya anlaştı!
Fatih Terim Galatasaray'la kaç liraya...

(Görüntülü Haber) Hırsız tarafından öldürülen kayınvalide ve gelin toprağa verildi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde, evlerine hırsızlık yapmak için giren 39 yaşındaki N.G. tarafından bıçaklanarak öldürülen 69 yaşındaki Fatma Akyol ve gelini 29 yaşındaki Dilek Akyol, gözyaşları arasında toprağa...

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde, evlerine hırsızlık yapmak için giren 39 yaşındaki N.G. tarafından bıçaklanarak öldürülen 69 yaşındaki Fatma Akyol ve gelini 29 yaşındaki Dilek Akyol, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Fatma Akyol ve gelini Dilek Akyol, evlerine hırsızlık amacıyla giren N.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sesler üzerine uyanan Fatma Akyol'un eşi 58 yaşındaki Cevdet Akyol ve 35 yaşındaki oğlu Mehmet Akyol, şüpheli N.G.'yi yakalayarak elindeki bıçağı aldı. Boğuşma sırasında N.G. de bıçakla yaralandı. Şüphelinin el ve ayaklarını bağlayan baba ve oğul, jandarmaya haber verdi. Eve gelen jandarma N.G.'yi gözaltına aldı. Olayın ardından yapılan soruşturmada N.G.'nin, Cevdet Akyol'a ait araziye sakladıkları tarihi eseri bir süre sonra bulamayınca ailenin yaşadığı eve gizlice girdiği ortaya çıktı. N.G. ile birlikte gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Fatma Akyol ve gelini Dilek Akyol'un cenazeleri, otopsinin ardından köye götürüldü. Evlerinin önünde alınan helalliğin ardından kayınvalide ve gelinin cenazeleri Çatak Merkez Camii önüne götürüldü. Cenaze törenine, Cevdet Akyol ve oğlu Mehmet Akyol, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar ve ailenin yakınları katıldı. Fatma Akyol ve Dilek Akyol'un cenazeleri kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,