(Görüntülü Haber) Hırsız komşu kameraya yakalandı
ADANA'da komşusunun evinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen Dilek A., güvenlik kamerası görüntülerinden saptanıp tutuklandı. Merkez Seyhan İlçesi'nde oturan Fatih K. evinden sürekli kıymetli eşya ve para çalındığı için yatak...
16 Mayıs 2017 Salı 14:14
ADANA'da komşusunun evinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen Dilek A., güvenlik kamerası görüntülerinden saptanıp tutuklandı. Merkez Seyhan İlçesi'nde oturan Fatih K. evinden sürekli kıymetli eşya ve para çalındığı için yatak odasına gizli kamera taktırdı. Son olarak cüzdanı çalınan Fatih K., güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Elbise dolabındaki cüzdanı komşusu ve eşinin arkadaşı olan Dilek A.'nın aldığını kamera görüntülerinden saptandı. Fatih K., görüntülerle birlikte polise giderek evine kahve içme bahanesiyle gelip hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Dilek A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Dilek A. tutuklandı.
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