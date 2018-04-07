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(Görüntülü Haber) Hırdavat dükkanında yangın: 1 ölü

İZMİR'in Çiğli ilçesinde bir hırdavat dükkanında çıkan yangında Güngör Kıran (44), dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Köyiçi Mahallesi Dere Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın zemin katındaki hırdavat dükkanında bugün saat...

İZMİR'in Çiğli ilçesinde bir hırdavat dükkanında çıkan yangında Güngör Kıran (44), dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Köyiçi Mahallesi Dere Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın zemin katındaki hırdavat dükkanında bugün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dükkanı saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin içeride yaptığı incelemelerde, alevlerden kaçarak dükkanın arkasındaki tuvalete sığınan Güngör Kıran'ı yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güngör Kıran'ın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Kıran'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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