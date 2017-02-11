(Görüntülü Haber) Hileli toplarla yapılan işçi alımı kurası yargıda

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 12 eski hükümlü için yapılan kura çekilişinde, 6 topta 2 farklı numara çıkmasıyla ilgili 2'si TTK, 5'i noter görevlisi 7 kişi hakkında sürdürülen soruşturmada savcılık 'kasıt' olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Sulh Ceza Hakimliği ise kararı hukuka aykırı bularak dava açılmasını istedi. 4 bin 857 sayılı İş Yasası'nın, 'Kamu kurumları, kontenjan dahilindeki işçi sayısının yüzde 2 oranında eski hükümlü çalıştırmak zorundadır' maddesi kapsamında TTK'ya alınacak 12 eski hükümlü için başvuran 336 kişi arasında geçen Eylül ayında kura çekilişi yapıldı. 6 şoför, 4 meydan işçisi, 1 aşçı ve 1 iş makinası operatörü kadroları için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sırasında '117' numaralı topun arkasında ayrıca '1' yazdığı görüldü. Hile olduğunu ileri süren adayların itirazı üzerine çekiliş durduruldu ve yapılan kontrolde 5 topta daha iki farklı numara bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine komisyon kura çekilişini iptal etti. Kurada adı çıkmayan adaylardan 18'i, TTK ve Zonguldak 2’nci Noteri görevlileri hakkında, 'resmi belgede sahtecilik', 'ihmal' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bilirkişi heyeti raporunda, sınav kurulunun ve noterin çekiliş öncesi topları kontrol etmedikleri ve çekilişi kamera ile kayıt altına almadıkları gerekçesiyle ihmalleri olduğu, ancak kasıtlı hareket etmedikleri belirtildi. Cumhuriyet savcısı da sınav kurulu üyelerinin söz konusu olayda ihmalleri olsa da kasıtlı hareket etmedikleri ve söz konusu suçun kasıtlı işlenebilecek suçlardan olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Şikayetçi eski hükümlüler avukatları aracılığıyla savcının kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği, ihmal olduğu yönündeki bilirkişi raporuna rağmen kovuşturmaya yer olmadığı kararını hukuka aykırı bulup kamu davası açılması için dosyayı yeniden savcıya gönderdi.