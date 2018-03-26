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(Görüntülü Haber) Hidroliği boşalan parça üzerine düştüğü çocuğu öldürdü (2)

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () – ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde yem karma makinesinin hidroliği boşalıp düşen parçasının altında kalan ortaokul 2’nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ali Kısa yaşamını yitirdi. Manavgat’a...

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () – ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde yem karma makinesinin hidroliği boşalıp düşen parçasının altında kalan ortaokul 2’nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ali Kısa yaşamını yitirdi.



Manavgat’a bağlı Yeniköy Mahallesi’nde oturan Ali Kısa, evlerinin yanında duran yem karma makinesinin çevresinde oynamaya başladı. Saat 18.30 sıralarında makinenin hidroliği boşalan yem konulan parçası Ali Kısa’nın üzerine düştü. Ağır yaralanan Ali Kısa ailesi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada müdahale edilen Ali Kısa’nın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ali Kısa’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Hastaneye gelen yakınları Ali Kısa’nın ölüm haberini alınca fenalık geçirdi.



Yeniköy Mahallesi Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi olan ve derslerinde başarılı olduğu belirtilen Ali Kısa’nın 2 ablasının bulunduğu ve ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

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