(Görüntülü Haber) HDP Niğde İl Başkanı tutuklandı
NİĞDE’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddasıyla gözaltına alınan HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde'de sosyal...
29 Ocak 2018 Pazartesi 20:43
NİĞDE’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddasıyla gözaltına alınan HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. geçen hafta gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. B.E.Ç. ve emekli M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.