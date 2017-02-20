YURT DIŞI YASAĞI KONULARAK SERBEST BIRAKILDI Sabah saatlerinde havaalanında gözaltına alınan HDP milletvekili Behçet Yıldırım, sevk edildiği adliyede ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından gazetecilere konuşan Yıldırım, barış adına çabaladığını ve bu doğrultudaki konuşmalarının suç sayılarak dava açıldığını belirterek, "Yasama faaliyetleri için Ankara'ya giderken havaalanında polisler, yakalama kararım olduğunu kibarca söyleyerek davet ettiler. Oldukça saygılı davrandılar ve adliyede hakime savunmamızı verdik. Barış adına çabaladığım için ödül almam gerekirken mahkemeye çıkartılmam tamamen bir tezattır. Mahkeme beni yurt dışı yasağıyla serbest bıraktı" dedi.
(Görüntülü Haber) HDP milletvekili Yıldırım gözaltına alındı (2)
YURT DIŞI YASAĞI KONULARAK SERBEST BIRAKILDI Sabah saatlerinde havaalanında gözaltına alınan HDP milletvekili Behçet Yıldırım, sevk edildiği adliyede ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece yurtdışı...
20 Şubat 2017 Pazartesi 15:36
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