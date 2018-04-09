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(Görüntülü Haber) HDP'li Özkan'a yeniden görülen davada 7 yıl 3 ay hapis

MUŞ Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 6 yıl hapis cezası, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'a, üç ayrı suçtan 7 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. Hükümle birlikte Özkan'ın tutukluluk...

MUŞ Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 6 yıl hapis cezası, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'a, üç ayrı suçtan 7 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. Hükümle birlikte Özkan'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, 7 Haziran 2015 seçimlerinden bir gün sonra Muş Belediye Meydanı'nda bir konuşma yaptı. Konuşmasında güvenlik korucularına yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Özkan, 19 Nisan 2017'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Burcu Çelik Özkan hakkında Muş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 6 Kasım 2017'de görülen karar duruşmasında Özkan'a, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamalarından beraat, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi.

Sanık avukatı ve Cumhuriyet savcısının karara itiraz etmesi üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi tarafından incelendi. Burcu Çelik Özkan, bugün uçakla, tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan jandarmalar eşliğinde Erzurum'a getirildi. Özkan'ın duruşmasını yakınları ile HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Mardin Milletvekili Erol Dora da takip etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Burcu Çelik Özkan, şahsına haksızlık yapıldığını ileri sürdü. Son sözü sorulan Özkan, "Gerçekten suçsuzum. Hakkımın teslim edileceğine inanmak istiyorum. Adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır. Ümit ediyorum ki adil bir karar verilecektir" dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan verdiği 6 yıllık hapis cezasını bozdu. 2'nci Ceza Dairesi 'örgütün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit' suçundan Burcu Çelik Özkan'ı 5 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Heyet, 'terör örgütü propagandasından' 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Özkan'a 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten' ise 1 yıl 10 gün hapis cezası verdi. Toplam 7 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilen Burcu Çelik Özkan'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.
 

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