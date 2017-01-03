(Görüntülü Haber) HDP'li Nursel Aydoğan'ın yargılanmasına devam edildi

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () - HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Dava ile ilgili karar verileceğini söyleyen mahkeme başkanı, avukatların savunma yapmak için süre istemeleri üzerine duruşmayı 10 gün sonraya erteledi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, 2011 yılında katıldığı 5 ayrı gösteri yürüyüşü ve cenaze töreninde 'terör örgütü üyesi olduğu' ve 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla hakkında Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasına devam edildi. Davanın bugünkü duruşmasına Nursel Aydoğan, Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemi ile katılırken, duruşmayı HDP milletvekilleri Ziya Pir, Meral Danış Beştaş ve Sibel Yİğitalp de izledi. Duruşmada söz alan Aydoğan'ın avukatları, dosyada ciddi eksikliklerin olduğunu, soruşturmayı yürüten ve yargılama yapan önceki hakim ve savcıların FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklandığını, bu şekilde karar verilmesinin hukuksuzluk olacağını belirterek, soruşturmanın genişletilmesini istedi. 'TEŞEKKÜR EDİLMESİ GEREKİRKEN DAVA AÇILIYOR' Daha sonra söz hakkı verilen Nursel Aydoğan, Türkiye'nin en ağır sorununun yaşandığı Diyarbakır'da milletvekili olduğunu belirterek şöyle dedi: "Her hareket ve davranışımız emniyet tarafından kontrol altında. Suçlandığım olaylar, bir milletvekilinin böylesi sancılı bir bölgede yapması gerekenlerdir. Burada milletvekilliği yapmamız engelleniyor. Bu ülkede küçük bir kıza 5- 6 güvenlik görevlisi tecavüz ediyor. Böylesi ahlaksız bir duruma hassasiyet gösterdiğimiz için, teşekkür edilmesi gereken yerde dava açılıyor. Fezlekeler şişirilerek toplum karşısında 'suç işliyoruz' izlenimi veriliyor. Birilerinin buna dur demesi lazım. Yoksa bu şekilde bu ülkenin sorunlarına çözüm bulamayız." Daha sonra duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme, avukatların soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, tüm taleplerin reddine karar verdi. Daha sonra dava ile ilgili karar vereceklerini söyleyen Mahkeme Başkanı, Nursel Aydoğan'dan esas hakkındaki savunmasını yapmasını istedi. Davanın bu kadar acele bitirilmesine anlam veremediğini belirten Aydoğan, "Her mahkeme 10- 15 celse sürerken bu acelenin sebebini anlayamadım. Savunma için çok hazırlanamadım. Süre verecekseniz verin, vermeyecekseniz de kararınızı verin" diye konuştu. Duruşmada söz alan Aydoğan'ın avukatları da savunmak yapmak için süre verilmesini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme, duruşmayı 13 Ocak tarihine erteledi. HDP'Lİ BEŞTAŞ: İKTİDAR YENİ BİR TEZGAH PEŞİNDE Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş şu değerlendirmede bulundu: "Maalesef yine bir darbe dönemi davasına daha tanıklık ettik. Nursel Aydoğan ile ilgili açılan dava dosyası daha önce yaptığı konuşma ve katıldığı etkinliklerin birleştirilmesi sonucu açılmıştır. Bugün en dikkat verici boyut mahkemenin çok çok acele ederek kararı vermek istemesiydi. Şu anda iktidar yeni bir tezgah peşinde. Alelacele dosyaları karara çıkararak, milletvekilliklerinin düşürülmesinin yolunu açmaya çalışıyor. Bu çok ciddi, çok önemli, Türkiye'nin gelecek günlerini, parlemento bileşimini doğrudan etkileyecek bir karar türüdür. Mahkemeler bütün talepleri reddediyor. Savunmaya ilişkin bütün argümanları reddediyor. Bu tephlikeli bir gidişattır. Adil yargılamanın hiç bir unsuru yoktur. Kendilerine gelen karar doğrultusunda yargılama yapıyorlar."