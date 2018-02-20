(Görüntülü Haber) HDP eski ilçe eş başkanı tutuklandı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde gözaltına alınan HDP'nin eski ilçe eş başkanı Yıldız Kayalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK propagandası yapmak ve örgüte yardım...
20 Şubat 2018 Salı 19:42
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde gözaltına alınan HDP'nin eski ilçe eş başkanı Yıldız Kayalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK propagandası yapmak ve örgüte yardım toplamak' iddiasıyla HDP'nin eski ilçe eş başkanı Yıldız Kayalar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kayalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adıyaman Cezaevi'ne gönderildi.
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