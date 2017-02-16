(Görüntülü Haber) Hazine ararken göçük altında kalan kişi, kurtarılmaya çalışılıyor (4)

KUYUDAN 28 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ ÇIKARILDI Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde daha önce kazılan 70 metrelik derinliğinde kuyuda define ararken meydana gelen göçük altında kalan 28 yaşındaki Selman Kılıç'ın kurtarılması için ekiplerin yürüttüğü çalışmada Kılıç'ın cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Dün define aramak için girdiği kuyuda meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kalan ve kurtarılması için 30 kişililik AFAD ekibinin çalıştığı 28 yaşındaki Selman Kılıç'ın kuyudan çıkarılan cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.