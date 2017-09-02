(Görüntülü Haber) Hayvan pazarında silahlı kavga: 3 yaralı
ADANA'da kurban satıcıları ve nakliyeciler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, merkez Yüreğir İlçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hayvan pazarına gelen nakliyeciler ve kurban satıcıları...
02 Eylül 2017 Cumartesi 15:44
ADANA'da kurban satıcıları ve nakliyeciler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, merkez Yüreğir İlçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hayvan pazarına gelen nakliyeciler ve kurban satıcıları arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi tabancayla ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan 38 yaşındaki Levent Bayca ile adı açıklanmayan 2 kişi yaralandı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise tabancayı havyanların yem torbasının içine atarak kaçtı. Polis zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.
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