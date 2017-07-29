(Görüntülü Haber) Hayvan Pazar'ında öldü

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde 60 yaşındaki Emin Gökkır, Canlı Hayvan Pazarı'nde ölü olarak bulundu. Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydan geldi. Canlı Hayvan Pazarı içerisinde bir kişiyi yerde hareketsiz görenler sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen polis ve sağlık görevlilerinin incelemesi sonucu Emin Gökkır olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda herhangi darp ve kesik bulunmayan Gökkır'ın cesedi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.