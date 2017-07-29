Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa tahliye...
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa...
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası

(Görüntülü Haber) Hayvan Pazar'ında öldü

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde 60 yaşındaki Emin Gökkır, Canlı Hayvan Pazarı'nde ölü olarak bulundu. Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydan geldi. Canlı Hayvan Pazarı içerisinde bir kişiyi yerde hareketsiz görenler sağlık...

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde 60 yaşındaki Emin Gökkır, Canlı Hayvan Pazarı'nde ölü olarak bulundu. Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydan geldi. Canlı Hayvan Pazarı içerisinde bir kişiyi yerde hareketsiz görenler sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen polis ve sağlık görevlilerinin incelemesi sonucu Emin Gökkır olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda herhangi darp ve kesik bulunmayan Gökkır'ın cesedi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314