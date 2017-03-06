İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, () -OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyondaki hayvan gübresinin altından 170 kilo 100 gram esrar çıkarken gözaltına alınan şoför tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 otoyolunun Kadirli gişeleri yakınlarında araç ve şahıslara yönelik çalışma başlattı. 31 P 1237 plakalı kamyonu durduran polis, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine aracı otoparka çekti. Burada narkotik köpeği 'Zoro' ile yapılan aramada, yaş hayvan gübresi altına gizlenmiş poşetlerde 170 kilo 100 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan sürücü 31 yaşındaki Mahmut B., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(Görüntülü Haber) Hayvan gübresinin altından esrar çıktı
İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, () -OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyondaki hayvan gübresinin altından 170 kilo 100 gram esrar çıkarken gözaltına alınan şoför tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
06 Mart 2017 Pazartesi 12:17
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