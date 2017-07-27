(Görüntülü Haber) Haydarpaşa Limanında 3 vinç devrildi; 1 yaralı

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul



İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'ndaki tonlarca ağırlığındaki 3 vinç devrildi. Bir vincin yağ varillerinin üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı.



İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'ndaki 3 vinç devrildi. Vinçlerden birisi liman girişindeki bekçi konteynerinin üzerine devrildi. Devrilen konteyner içerisinde bulunan bir gümrük muhafaza memuru mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan memuru kısa sürede yaralı olarak kurtardı. Kurtarılan kişi tedavi için ambulans Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüldü.





YANGIN ÇIKTI



Bir başka vinç ise içerisinde yağ varilleri bulunan konteynerin üzerine devrildi. Burada sızan yağ nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangın yaklaşık 1 saatte itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öte yandan limanda çok sayıda ihracat için hazır bulunan konteyner hasar gördü. Fırtınanın durmasıyla sel suları çekildi.





İBB AÇIKLAMA YAPTI



Yaşanan vinç kazasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, vinç altında kalan 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu.





Devrilen vincin altında kalan ve patlayan yağ varilleri ametrör kamerya yansıdı.