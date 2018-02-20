TUTUKLANDI Balıkesir'in Havran ilçesinde, evlenmek istediği, ancak ailesinden olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya'nın (20) Hüseyinbeşeler köyündeki evini basarak, 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral (26), Edremit Adliyesi'nde savcılıktaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), ()
(Görüntülü Haber) Havran'da istediği kız verilmeyince aileyi katleden zanlı yakalandı (3)
TUTUKLANDI Balıkesir'in Havran ilçesinde, evlenmek istediği, ancak ailesinden olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya'nın (20) Hüseyinbeşeler köyündeki evini basarak, 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral (26), Edremit...
20 Şubat 2018 Salı 18:31
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