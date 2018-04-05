(Görüntülü Haber) Havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılarak kurtarıldı

BARTIN'da, yaşadığı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen Ü.P. (40), duvarın kırılması sonucu kurtarıldı. Olay gece saatlerinde, Bartın İnkum'da meydana geldi. Üç katlı binanın havalandırma boşluğundan gelen sesleri duyan apartman sakinleri, jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Jandarma ile olay yerine gelen itfaiye, düşen kişinin kurtarılması için çalışmalara başladı. İtfaiye ekibi duvarı kırarken, düşen kişinin apartmanın 2'nci katında oturan Ü.P. olduğu belirlendi. Havalandırma boşluğuna nasıl düştüğü bilinmeyen Ü.P., itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.P., tedaviden sonra taburcu edildi.