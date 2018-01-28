(Görüntülü Haber) Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen işçi toprağa verildi
NİĞDE'nin Bor ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 işçiden İlyas Ünlü, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa verildi. Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki bir havai fişek fabrikasında dün...
28 Ocak 2018 Pazar 21:16
NİĞDE'nin Bor ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 işçiden İlyas Ünlü, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa verildi. Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki bir havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlama işçilerden Muharrem Alkan ve İlyas Ünlü hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası İlyas Ünlü'nün cenazesi bugün memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde eskiden belde olan İslik Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından İslik Mezarlığı'na defnedildi. Ölen İlyas Ünlü'nün daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Niğde Sungurbey Koleji'nde idari kadroda görev yaptığı, kolej kapatıldıktan sonrada havai fişek fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi.
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