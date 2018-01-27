mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tecavüz mağduru genç kız: Hayallerimi yıktılar
Polis memuru hakkında cinsel tacizden...
Zeytin Dalı Harekatı karşıtı paylaşım yapan HDP'li tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatı karşıtı HDP'li...
'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi
394 terörist etkisiz hale getirildi
Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır bölgesinde inceleme yaptı
Erdoğan askeri kıyafet giydi, sınırda...

(Görüntülü Haber) Havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, çok sayıda yaralı 3

NİĞDE'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan...

NİĞDE'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan havai fişek fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. 55 kişinin çalıştığı fabrikadaki patalamada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikada 55 kişinin çalıştığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan