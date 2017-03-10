Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL Beylikdüzü'nde helikopterin düştüğü alanda inceleme sürüyor. Helikopterin düştüğü yer ve çevresindeki inceleme havadan çekilen yeni görüntülere yansıdı.
(Görüntülü Haber) (Havadan yeni görüntüler) Helikopterin Düştüğü alanda inceleme sürüyor
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL Beylikdüzü'nde helikopterin düştüğü alanda inceleme sürüyor. Helikopterin düştüğü yer ve çevresindeki inceleme havadan çekilen yeni görüntülere yansıdı.
10 Mart 2017 Cuma 15:17
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